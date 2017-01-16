Fenerbahçe'nin sorunu ne? Fenerbahçe'm, sen Lig sonuncusunu yenemezken, rakiplerin kötü oynarken bile kazanabiliyorsa, senin işin zor ve acilen kendine gelmen lazım. Bu takım kendine gelmezse, 'Fanatik taraftarların AMK'ya kayar!Hasan Perioğlu hasanperioglu@gmail.com
Fenerbahçe neden transfer yapamıyor! Fenerbahçe yönetimi transfer sezonlarını başarısız yönetiyor. Reklamlarda Robben gelsin, Suarez gelsin dediler. Ne oldu? Fenerbahçe 2 senedir 10 numara alamıyorMuhammed Işık muhammed.isik@internetspor.com
UltrAslan neden suskun? Galatasaray’ın sözde en büyük taraftar topluluğu olan Ultraslan neden suskun?Abdullah Biricik abdullahbiricik@hotmail.com
Trabzonspor’da Yanal gönderilirse Mourinho mu getirilecek? Trabzonspor, tarihinin en berbat Süper Lig dönemlerinden birini daha geçiriyor. Ersun Yanal ne yapsın? Oyuncu forması için oynamıyorsa çıkıp golü kendisi mi atacak? Trabzonspor'a Mourinho bile gelse çare olamaz!Nurettin Özgenç nurettin.ozgenc@internetspor.com
Fenerbahçe ve Beşiktaş'a haçlı seferleri Aslına bakarsanız bu sene hem Fenerbahçe’nin, hem de Beşiktaş’ın Avrupa kupalarında final yolunda olduklarına inanıyorum. Daha doğrusu inanıyordum.Mustafa Sadık İncedemir msincedemir@gmail.com
2 Altın puan Beşiktaş adına büyük final haftaya Kadıköy’de oynanacak. Beşiktaş Kadıköy’de bir kayıp yaşarsa ki maç ortadadır, ligin ilk yarısını beklentilerin çok altında bitirebilir.Fatih Ucuz fatihucuz@gmail.com
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