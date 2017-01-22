22 Ocak 2017
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Beşiktaş Ersan Adem Gülüm'le anlaştı twitter facebook google+

Rıdvan Dilmen'den Cüneyt Çakır için sert sözler twitter facebook google+

Bursaspor Hamza Hamzaoğlu ile yolları ayrıldı twitter facebook google+

Jan Olde Riekerink'ten beklenen açıklama twitter facebook google+

Galatasaray'dan Cüneyt Çakır'a şok sözler twitter facebook google+

Karabükspor Galatasaray maçı geniş özeti twitter facebook google+

Galatasaray maçında tartışma yaratan an twitter facebook google+

Adanaspor-Bursaspor maçının geniş özeti ve golü twitter facebook google+

Atiker Konyaspor galibiyeti hatırladı twitter facebook google+

Caner Erkin'den mucizevi geri dönüş twitter facebook google+

Trabzonspor Caceres için kararını verdi twitter facebook google+

Beşiktaş Vodafone Arena'ya taşındı twitter facebook google+

Akhisar ile Kayserispor yenişemedi! twitter facebook google+

İlhan Cavcav beyin kanaması geçirdi twitter facebook google+

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan Recep İvedik'e soruşturma twitter facebook google+

Hamit Altıntop Çaykur Rizespor yolcusu twitter facebook google+

Fikret Orman'dan Fenerbahçe açıklaması twitter facebook google+

Süper Lig'de devre arasında kesinleşen transferler twitter facebook google+

Emre Çolak'tan mükemmel asist! twitter facebook google+

Beşiktaş'tan Jackson Martinez bombası! twitter facebook google+

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24 SAATİN ÖZETİ

YEREL SPOR

PUAN DURUMU

Süper Lig 1.Lig İng. İsp. Alm. İta. Fra.

TAKIMLAROGBMP
Medipol Başakşehir 17 11 6 0 39
Beşiktaş 17 11 5 1 38
Galatasaray 18 11 3 4 36
Fenerbahçe 17 9 5 3 32
Atiker Konyaspor 18 7 6 5 27
Bursaspor 18 8 3 7 27
Osmanlıspor FK 17 6 8 3 26
Antalyaspor 17 7 4 6 25
TAMAMI
FİKSTÜR

Süper Lig 1.Lig İng. İsp. Alm. İta. Fra.

22/01/2017
13:30GaziantepsporGençlerbirliği
22/01/2017
13:30Osmanlıspor FKAntalyaspor
22/01/2017
16:00KasımpaşaTrabzonspor
22/01/2017
19:00FenerbahçeMedipol Başakşehir
23/01/2017
20:00Aytemiz AlanyasporBeşiktaş
TAMAMI

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