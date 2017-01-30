Alanya'da kritik süreç! Aytemiz Alanyaspor'da kritik günler. Hoca bir yana, bu takım acilen 2 uzun boylu savunmacı, 1-2 de, top taşıyabilecek kanat oyuncusu almalı. Yoksa, tarihinde ilk defa Süperlig'e çıkan bu takıma çok yazık olur.Hasan Perioğlu hasanperioglu@gmail.com
Babel faktörü.. Ryan Babel profesyonel bir Hollanda’lı, kariyeri boyunda hep 4-3-3’ün sağında veya solunda oynamış. Total futbolun gereği olarak hep defansına da yardımcı olmuş.Fatih Ucuz fatihucuz@gmail.com
Cumhurbaşkanı eleştiriliyor TFF başkanı neden eleştirilemiyor? TFF özerk cumhuriyet mi? Cumhurbaşkanı eleştiriliyor, TFF başkanı neden eleştirilemiyor? Yıldırım'ın “Bugün stadyum dolu olsa sahaya inerlerdi." sözü hariç, PFDK ‘nın verdiği cezayı haksız ve yersiz bulduğumdan ötürü karşı çıkıyorum.Nurettin Özgenç nurettin.ozgenc@internetspor.com
Fenerbahçe neden transfer yapamıyor! Fenerbahçe yönetimi transfer sezonlarını başarısız yönetiyor. Reklamlarda Robben gelsin, Suarez gelsin dediler. Ne oldu? Fenerbahçe 2 senedir 10 numara alamıyorMuhammed Işık muhammed.isik@internetspor.com
UltrAslan neden suskun? Galatasaray’ın sözde en büyük taraftar topluluğu olan Ultraslan neden suskun?Abdullah Biricik abdullahbiricik@hotmail.com
Fenerbahçe ve Beşiktaş'a haçlı seferleri Aslına bakarsanız bu sene hem Fenerbahçe’nin, hem de Beşiktaş’ın Avrupa kupalarında final yolunda olduklarına inanıyorum. Daha doğrusu inanıyordum.Mustafa Sadık İncedemir msincedemir@gmail.com
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