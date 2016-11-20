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Fenerbahçe'den muhteşem zafer!

24 SAATİN ÖZETİ

YEREL SPOR

PUAN DURUMU

Süper Lig 1.Lig İng. İsp. Alm. İta. Fra.

TAKIMLAROGBMP
Beşiktaş 19 13 5 1 44
Medipol Başakşehir 19 12 6 1 42
Galatasaray 19 12 3 4 39
Fenerbahçe 19 10 5 4 35
Antalyaspor 19 9 4 6 31
Osmanlıspor FK 19 6 9 4 27
Atiker Konyaspor 19 7 6 6 27
Bursaspor 19 8 3 8 27
TAMAMI
FİKSTÜR

Süper Lig 1.Lig İng. İsp. Alm. İta. Fra.

10/02/2017
19:00KarabüksporBeşiktaş
11/02/2017
13:30Aytemiz AlanyasporGençlerbirliği
11/02/2017
16:00Osmanlıspor FKTrabzonspor
11/02/2017
19:00BursasporFenerbahçe
12/02/2017
13:30Akhisar BelediyesporÇaykur Rizespor
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