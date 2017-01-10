10 Ocak 2017
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FIFA yılın en iyilerini açıkladı twitter facebook google+

Galatasaray maçında büyük skandal! twitter facebook google+

Galatasaray'dan Arabistan'da tatsız prova! twitter facebook google+

Beşiktaş'ta sürpriz transfer gelişmesi twitter facebook google+

Belçikalı kaleci Courtois, attığı frikik golüyle beğeni topladı twitter facebook google+

Olcay Şahan'dan beklenen Trabzonspor açıklaması geldi twitter facebook google+

Günün transfer haberleri twitter facebook google+

Antalya'da kulüp başkanına silahlı saldırı! twitter facebook google+

Galatasaray'ın yeni yıldızı sağlık kontrolünden geçirildi twitter facebook google+

Barcelona'dan FİFA'ya beklenmedik tepki twitter facebook google+

Lukas Podolski'nin yerine alınacak futbolcu belli oldu twitter facebook google+

Milli maçta olay çıktı taraftarlar birbirine girdi twitter facebook google+

Aykut Kocaman'dan Terim'e Milli Takım sitemi twitter facebook google+

Kenan Sofuoğlu'ndan kar üzerinde drift gösterisi twitter facebook google+

Beşiktaş'ta yaprak dökümü başladı twitter facebook google+

Golden State Nusr-Et fotoğrafıyla takipçilerini güldürdü twitter facebook google+

Anderson Talisca'dan Fernando Muslera'ya gönderme twitter facebook google+

Dick Advocaat'tan Aatif chahechouhe'ya büyük darbe twitter facebook google+

Yılın transferi Aziz Yıldırım'ı çileden çıkardı twitter facebook google+

Salih Uçan yönetimle konuştu kararı net twitter facebook google+

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Golden State Nusr-Et fotoğrafıyla takipçilerini güldürdü

24 SAATİN ÖZETİ

YEREL SPOR

PUAN DURUMU

Süper Lig 1.Lig İng. İsp. Alm. İta. Fra.

TAKIMLAROGBMP
Medipol Başakşehir 16 10 6 0 36
Beşiktaş 16 10 5 1 35
Galatasaray 16 10 3 3 33
Fenerbahçe 16 9 4 3 31
Bursaspor 16 8 3 5 27
Osmanlıspor FK 16 6 8 2 26
Atiker Konyaspor 16 6 6 4 24
Gençlerbirliği 16 5 7 4 22
TAMAMI
FİKSTÜR

Süper Lig 1.Lig İng. İsp. Alm. İta. Fra.

13/01/2017
20:00BursasporTrabzonspor
14/01/2017
13:30Aytemiz AlanyasporÇaykur Rizespor
14/01/2017
13:30KarabüksporAkhisar Belediyespor
14/01/2017
16:00Medipol BaşakşehirKayserispor
14/01/2017
19:00Atiker KonyasporGalatasaray
TAMAMI
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