Trabzonspor’da Yanal gönderilirse Mourinho mu getirilecek? Trabzonspor, tarihinin en berbat Süper Lig dönemlerinden birini daha geçiriyor. Ersun Yanal ne yapsın? Oyuncu forması için oynamıyorsa çıkıp golü kendisi mi atacak? Trabzonspor'a Mourinho bile gelse çare olamaz!Nurettin Özgenç nurettin.ozgenc@internetspor.com
2016' nın en iyileri Ülkemizde 2016 yılında futbola damga vuran 'en iyi' ve 'en ilginç' olayları sizin için derledim. İşte yılın en iyi onbiri ve diğerleri ...Hasan Perioğlu hasanperioglu@gmail.com
Kapanış çok güzel oldu Stadın açılışını da yıllar önce Fenerbahçe galibiyetle yapmıştı. Kapanışı da galibiyetle yaptı. Stadı resmen Fenerbahçe açıp kapattı.Muhammed Işık muhammed.isik@internetspor.com
Galatasaray'ın ilk yarı analizi Galatasaray, Alanyaspor maçını farklı kazandı. Zirveye tutunmak adına son derece önemli olan...Abdullah Biricik abdullahbiricik@hotmail.com
Fenerbahçe ve Beşiktaş'a haçlı seferleri Aslına bakarsanız bu sene hem Fenerbahçe’nin, hem de Beşiktaş’ın Avrupa kupalarında final yolunda olduklarına inanıyorum. Daha doğrusu inanıyordum.Mustafa Sadık İncedemir msincedemir@gmail.com
2 Altın puan Beşiktaş adına büyük final haftaya Kadıköy’de oynanacak. Beşiktaş Kadıköy’de bir kayıp yaşarsa ki maç ortadadır, ligin ilk yarısını beklentilerin çok altında bitirebilir.Fatih Ucuz fatihucuz@gmail.com
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