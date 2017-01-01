01 Ocak 2017
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İngiliz devi Simon Kjaer'e talip twitter facebook google+

Van Der Wiel'dan yönetime rest twitter facebook google+

Spor dünyasından teröre lanet mesajı twitter facebook google+

Beşiktaş Bayern Münih'li stoper'in peşinde twitter facebook google+

Reina'daki futbolcu saldırı anını anlattı twitter facebook google+

Galatasaraylı futbolcu 2017'ye Kabe'de girdi twitter facebook google+

Fikret Orman-UEFA görüşmesinin perde arkası twitter facebook google+

Ünlü iki futbocu 2017 Survivor kadrosunda olacak twitter facebook google+

Süper Lig'in en iyi 11'i seçildi twitter facebook google+

Hadise Burak Yılmaz'a dönmedi Arda Turan devreye girdi twitter facebook google+

Cüneyt Çakır'dan şaşırtan şarkı performansı twitter facebook google+

Emre Belözoğlu O Ses Türkiye'yi salladı twitter facebook google+

Hangi ünlü hangi takımı tutuyor? twitter facebook google+

Galatasaray o ismi bitiriyor! twitter facebook google+

Trabzonspor hayal kırıklığına uğrattı twitter facebook google+

2016'da hayal kırıklığı yaratan 11 transfer! twitter facebook google+

Futbolda 2016 yılında yaşanan olaylar twitter facebook google+

Zorya açıkladı Karavaev Fenerbahçe'de twitter facebook google+

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Gomez'den çok konuşulacak Beşiktaş sözleri twitter facebook google+

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PUAN DURUMU

Süper Lig 1.Lig İng. İsp. Alm. İta. Fra.

TAKIMLAROGBMP
Medipol Başakşehir 16 10 6 0 36
Beşiktaş 16 10 5 1 35
Galatasaray 16 10 3 3 33
Fenerbahçe 16 9 4 3 31
Bursaspor 16 8 3 5 27
Osmanlıspor FK 16 6 8 2 26
Atiker Konyaspor 16 6 6 4 24
Gençlerbirliği 16 5 7 4 22
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FİKSTÜR

Süper Lig 1.Lig İng. İsp. Alm. İta. Fra.

15/01/2017
00:00Atiker KonyasporGalatasaray
15/01/2017
00:00Aytemiz AlanyasporÇaykur Rizespor
15/01/2017
00:00BursasporTrabzonspor
15/01/2017
00:00FenerbahçeAdanaspor
15/01/2017
00:00GaziantepsporAntalyaspor
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