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PUAN DURUMU

Süper Lig 1.Lig İng. İsp. Alm. İta. Fra.

TAKIMLAROGBMP
Beşiktaş 19 13 5 1 44
Medipol Başakşehir 19 12 6 1 42
Galatasaray 19 12 3 4 39
Fenerbahçe 19 10 5 4 35
Antalyaspor 19 9 4 6 31
Osmanlıspor FK 19 6 9 4 27
Atiker Konyaspor 19 7 6 6 27
Bursaspor 19 8 3 8 27
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FİKSTÜR

Süper Lig 1.Lig İng. İsp. Alm. İta. Fra.

10/02/2017
19:00KarabüksporBeşiktaş
11/02/2017
13:30Aytemiz AlanyasporGençlerbirliği
11/02/2017
16:00Osmanlıspor FKTrabzonspor
11/02/2017
19:00BursasporFenerbahçe
12/02/2017
13:30Akhisar BelediyesporÇaykur Rizespor
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