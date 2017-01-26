26 Ocak 2017
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Trabzonspor Konyaspor maçı CANLI YAYIN twitter facebook google+

Beşiktaş Ersan Adem Gülüm'ü resmen açıkladı twitter facebook google+

Mehmet Demirkol: Çılgınca işler bunlar twitter facebook google+

Aykut Kocaman'dan Rıdvan Dilmen'e 'evet' eleştirisi twitter facebook google+

Cüneyt Çakır'a ağır fatura! Maç yok twitter facebook google+

Futbolcular hakemi protesto edince maç tatil edildi twitter facebook google+

Samuel Eto'o'nun kaderi belli oldu twitter facebook google+

Günün öne çıkan transfer haberleri twitter facebook google+

Şenol Güneş idmanda patladı twitter facebook google+

Beşiktaş 100 milyona sattığı 3 ismi bedavaya geri aldı twitter facebook google+

Bursaspor'dan Arthur Zico bombası twitter facebook google+

Caner Erkin'den Asena Atalay'a çok sert cevap twitter facebook google+

Galatasaray Riekerink'i gözden çıkardı yerine... twitter facebook google+

Savcılık futbolda FETÖ'ye el koydu! 2 bin futbolcu... twitter facebook google+

Galatasaray'da çifte bayram twitter facebook google+

UEFA Avrupa tarihinin en başarılı takımlarını açıkladı! twitter facebook google+

En değerli futbolcu listesi değişti! Yeni 1 numara... twitter facebook google+

Fenerbahçe Yeni Alex'i Buldu twitter facebook google+

Fenerbahçe - Amedspor maçı geniş özeti twitter facebook google+

Avrupa'da Türk derbisi Anadolu Efes'in twitter facebook google+

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24 SAATİN ÖZETİ

YEREL SPOR

PUAN DURUMU

Süper Lig 1.Lig İng. İsp. Alm. İta. Fra.

TAKIMLAROGBMP
Beşiktaş 18 12 5 1 41
Medipol Başakşehir 18 11 6 1 39
Galatasaray 18 11 3 4 36
Fenerbahçe 18 10 5 3 35
Antalyaspor 18 8 4 6 28
Atiker Konyaspor 18 7 6 5 27
Bursaspor 18 8 3 7 27
Osmanlıspor FK 18 6 8 4 26
TAMAMI
FİKSTÜR

Süper Lig 1.Lig İng. İsp. Alm. İta. Fra.

28/01/2017
16:00Çaykur RizesporKarabükspor
28/01/2017
19:00AntalyasporAytemiz Alanyaspor
28/01/2017
19:00GalatasarayAkhisar Belediyespor
29/01/2017
13:30GençlerbirliğiOsmanlıspor FK
29/01/2017
15:00Medipol BaşakşehirBursaspor
TAMAMI

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