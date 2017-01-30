30 Ocak 2017
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Fenerbahçe gol yeyince... FB TV'de bakın neler oldu twitter facebook google+

Erman Toroğlu: Baştaki tuz ruhunun değişmesi lazım twitter facebook google+

Salih Uçan'dan kötü haber! twitter facebook google+

Podolski'den Fenerbahçe'ye pastırmalı gönderme twitter facebook google+

Kayserispor Fenerbahçe maçı geniş özeti twitter facebook google+

Dick Advocaat'tan şoke eden açıklama twitter facebook google+

Trabzonspor Gaziantepspor maçı geniş özeti twitter facebook google+

Sergen Yalçın müthiş galibiyetin sırrını açıkladı twitter facebook google+

Hakan Çalhanoğlu'nun 'evet' demesi Alman medyasında twitter facebook google+

Rıdvan Dilmen çılgına döndü twitter facebook google+

Fenerbahçe maçında Umut Bulut tribünleri yıktı! twitter facebook google+

Abdullah Avcı kendinden geçti! twitter facebook google+

Olcay Şahan'dan kolbastı şov twitter facebook google+

Beşiktaş’ın yeni transferi İstanbul'a geldi twitter facebook google+

Başakşehir uzatmalarda 3 puanı kaptı twitter facebook google+

Gençlerbirliği-Osmanlıspor maçında gülen yok twitter facebook google+

Avustralya Açık'ta şampiyon Roger Federer twitter facebook google+

Trabzonspor'un yeni stadının ismi belli oldu twitter facebook google+

Fenerbahçe'den 10 numara atağı twitter facebook google+

Floyd milyar dolarlık maça çıkacak twitter facebook google+

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YEREL SPOR

PUAN DURUMU

Süper Lig 1.Lig İng. İsp. Alm. İta. Fra.

TAKIMLAROGBMP
Medipol Başakşehir 19 12 6 1 42
Beşiktaş 18 12 5 1 41
Galatasaray 19 12 3 4 39
Fenerbahçe 19 10 5 4 35
Antalyaspor 19 9 4 6 31
Atiker Konyaspor 18 7 6 5 27
Osmanlıspor FK 19 6 9 4 27
Bursaspor 19 8 3 8 27
TAMAMI
FİKSTÜR

Süper Lig 1.Lig İng. İsp. Alm. İta. Fra.

30/01/2017
20:00AdanasporKasımpaşa
30/01/2017
20:00BeşiktaşAtiker Konyaspor
10/02/2017
19:00KarabüksporBeşiktaş
11/02/2017
13:30Aytemiz AlanyasporGençlerbirliği
11/02/2017
16:00Osmanlıspor FKTrabzonspor
TAMAMI

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