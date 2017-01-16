16 Ocak 2017
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Osmanlıspor Beşiktaş maçı CANLI YAYIN twitter facebook google+

Trabzonspor'da Mehmet Ekici için karar verildi twitter facebook google+

Bayern Münih Arjen Robben'i resmen açıkladı twitter facebook google+

Hamit Altıntop'un yeni takımı belli oldu twitter facebook google+

BeIN Sports'ta Şansal Büyüka Dönemi Kapanıyor twitter facebook google+

Yusuf Namoğlu'ndan Aziz Yıldırım'a şok cevap! twitter facebook google+

Mehmet Topal'ın MR sonucu Fenerbahçe'yi yıktı twitter facebook google+

Avrupa futbolunda deprem! twitter facebook google+

Şenol Güneş o isme yol verdi! Kendine kulüp bul... twitter facebook google+

Galatasaraylı Ahmet Çalık 47 saniyede 30 bin TL kazandı twitter facebook google+

Maç sırasında spor salonun çatısı çöktü! twitter facebook google+

Mehmet Demirkol'dan Aziz Yıldırım'a eleştiri twitter facebook google+

Quaresma'nın sözleşmesi uzatılıyor twitter facebook google+

Aziz Yıldırım'dan Fatih Terim'e gönderme twitter facebook google+

Yunanistan'da Garry Rodrigues tartışması çıktı twitter facebook google+

Muharrem Usta'dan Mehmet Ekici'ye rest! twitter facebook google+

Rasim Ozan Kütahyalı'dan Nusret taklidi twitter facebook google+

Beşiktaş'a son dakika şoku! twitter facebook google+

Van der Wiel'in yeni takımı belli oldu twitter facebook google+

Galatasaray'da Sabri Sarıoğlu yeni sözleşme bekliyor twitter facebook google+

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Türkiye All Star smaç yarışmasını Tler Honeycutt kazandı

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YEREL SPOR

PUAN DURUMU

Süper Lig 1.Lig İng. İsp. Alm. İta. Fra.

TAKIMLAROGBMP
Medipol Başakşehir 17 11 6 0 39
Galatasaray 17 11 3 3 36
Beşiktaş 16 10 5 1 35
Fenerbahçe 17 9 5 3 32
Bursaspor 17 8 3 6 27
Osmanlıspor FK 16 6 8 2 26
Antalyaspor 17 7 4 6 25
Atiker Konyaspor 17 6 6 5 24
TAMAMI
FİKSTÜR

Süper Lig 1.Lig İng. İsp. Alm. İta. Fra.

21/01/2017
13:30Akhisar BelediyesporKayserispor
21/01/2017
16:00Atiker KonyasporÇaykur Rizespor
21/01/2017
19:00BursasporAdanaspor
21/01/2017
19:00KarabüksporGalatasaray
22/01/2017
13:30GaziantepsporGençlerbirliği
TAMAMI

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