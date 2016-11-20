Taraftarı bezdirdiniz!!! Transfer döneminde kime el atıldı ise olumsuz netice alındı. Taraftar son ana kadar bekledi. Yönetimden isimler sosyal medyada mesajlar verdi. Transferle ilgili insanları umutlandırdı. Taraftar kendini kandırılmış hissediyor.Muhammed Işık muhammed.isik@internetspor.com
Kartal istilası Şampiyonu daha iyi savunan değil daha çok gol atan kazanacak dolayısıyla arada sadece bir puan olmasına rağmen favori Beşiktaş!!Fatih Ucuz fatihucuz@gmail.com
Alanya'da kritik süreç! Aytemiz Alanyaspor'da kritik günler. Hoca bir yana, bu takım acilen 2 uzun boylu savunmacı, 1-2 de, top taşıyabilecek kanat oyuncusu almalı. Yoksa, tarihinde ilk defa Süperlig'e çıkan bu takıma çok yazık olur.Hasan Perioğlu hasanperioglu@gmail.com
Cumhurbaşkanı eleştiriliyor TFF başkanı neden eleştirilemiyor? TFF özerk cumhuriyet mi? Cumhurbaşkanı eleştiriliyor, TFF başkanı neden eleştirilemiyor? Yıldırım'ın “Bugün stadyum dolu olsa sahaya inerlerdi." sözü hariç, PFDK ‘nın verdiği cezayı haksız ve yersiz bulduğumdan ötürü karşı çıkıyorum.Nurettin Özgenç nurettin.ozgenc@internetspor.com
UltrAslan neden suskun? Galatasaray’ın sözde en büyük taraftar topluluğu olan Ultraslan neden suskun?Abdullah Biricik abdullahbiricik@hotmail.com
Fenerbahçe ve Beşiktaş'a haçlı seferleri Aslına bakarsanız bu sene hem Fenerbahçe’nin, hem de Beşiktaş’ın Avrupa kupalarında final yolunda olduklarına inanıyorum. Daha doğrusu inanıyordum.Mustafa Sadık İncedemir msincedemir@gmail.com
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